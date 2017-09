Neuauflage des Horrorklassikers

Jamie Lee Curtis feiert "Halloween"-Comeback

Jamie Lee Curtis kehrt 40 Jahre nach ihrem ersten mörderischen "Halloween" erneut zum Horror-Franchise zurück. Fans dürfen sich freuen, denn auch der Kinostart steht bereits fest.

"Selbe Terrasse. Selbe Klamotten. Selbe Probleme. 40 Jahre später. Kehre ein letztes Mal für 'Halloween - Die Nacht des Grauens' zurück nach Haddonfield", twitterte Halloween-Ikone Jamie Lee Curtis und versetzte damit Horror-Fans in helle Aufregung: Curtis (58) wird somit zum sechsten Mal gegen den maskierten Serienkiller Michael Myers antreten.

"Same porch. Same clothes. Same issues. 40 years later. Headed back to Haddonfield one last time for Halloween. Release date 10/19/18." pic.twitter.com/IvptiZctyw — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) 15. September 2017

"Jamie Lee Curtis spielt erneut ihre Kult-Rolle Laurie Strode in 'Halloween', Veröffentlichung durch Universal Pictures am 19. Oktober 2018", präzisierte Blumhouse Productions, die für den erneuten Aufguss des Horrorklassikers aus dem Jahr 1978 mitverantwortlich sind, ebenfalls per Twitter. Ihr letzter Auftritt im Horror-Franchise, "Halloween Resurrection", liegt bereits 15 Jahre zurück.

Jamie Lee Curtis returns to her iconic role as Laurie Strode in HALLOWEEN, released by Universal Pictures October 19, 2018. #HalloweenMovie pic.twitter.com/6tbbz2W1ZV — Blumhouse (@blumhouse) 15. September 2017

Bereits im Februar dieses Jahres bestätigte John Carpenter, Co-Schöpfer des Horror-Klassikers, dass David Gordon Green ("Ananas Express") bei der Fortsetzung von "Halloween" Regie führen wird und gemeinsam mit Danny McBride ("Eastbound & Down") das Drehbuch liefert.

Quelle: teleschau – der Mediendienst