Komödie im Ersten

"Jürgen – Heute wird gelebt": Überdrehte Liebessuche im Osten

Von Maximilian Haase

In der ARD-Komödie "Jürgen – Heute wird gelebt" spielen Heinz Strunk und Charly Hübner das sympathische Buddy-Paar auf der Suche nach der großen Liebe.

Die Lebensfreude-trotz-schwieriger-Umstände-Komödie hat es seit einigen Jahren von Frankreich und den USA auch nach Deutschland geschafft. Nach Kinofilmen wie "vincent will meer", "Vielen Dank für Nichts" oder "4 Könige" ist nun das Fernsehen dran: Die ARD-Produktion "Jürgen – Heute wird gelebt" (Regie: Lars Jessen) schlägt auf den ersten Blick in die Kerbe des französischen Riesenerfolgs "Ziemlich beste Freunde": Ein Rollstuhl-Fahrer begibt sich mit einem guten Kumpel auf ein großes Abenteuer, das Herausforderungen, aber auch unwiederbringliche Erfahrungen verspricht. Allein: Mit Studio-Braun-Legende und Bestsellerautor Heinz Strunk (auch Drehbuch) sowie Krimi-und-Comedy-Experte Charly Hübner kann das überdrehte Stück gar nicht in Rührseligkeit versinken.

Eine Frau für jeden muss her

Zwei Männer über 40, noch immer solo und auf der Suche nach einer Frau: Jürgen Dose (Heinz Strunk), von Beruf Pförtner, und sein im Rollstuhl sitzender Kumpel Bernd Würmer (Charly Hübner) haben es nicht leicht. Insbesondere, weil man den beiden schon nach wenigen Filmminuten mitunter wenig Chancen ausrechnet. Wer will schon mit Sonderlingen, denen es an allen sozialen Fähigkeiten mangelt, zusammensein? Während Jürgen unbeholfen mit der Pflegerin seiner Mutter flirtet, konfrontiert Bernd seine Mitmenschen offensiv mit seiner Behinderung und macht ihnen Vorwürfe.

Eine Frau für jeden muss her, so die Schlussfolgerung der (logischerweise) nordisch geprägten Komödie. Speed-Dating ist ein einziger Reinfall, also bleibt als einzige Option verzweifelter Männer: Klar, die Partnervermittlung in Osteuropa! Jürgen und Bernd blättern also im "EuropLove"-Katalog und steigen voller Vorfreunde in den Reisebus nach Polen. Doch die Stimmung geht schnell dahin: Mit Dolmetscherin Anja (Friederike Kempter) ist eine Dame an Bord, für die sich Bernd durchaus interessiert – die allerdings vor allem Augen für Jürgen hat.

Gespür für das falsche Wort zur falschen Zeit

Das Chaos beginnt, und die hanseatisch-osteuropäische Irrfahrt zwischen Buddy- und Liebescomedy nimmt ihren Lauf. Trotz der ziemlich ausgelutschten Thematik und des von Rührigkeit zeugenden Titels versteht es "Jürgen – Heute wird gelebt", dem Kitsch meilenweit fern zu bleiben. Dafür sorgen neben anzüglichen und unkorrekten Witzen, subtiler Situationskomik und einem unnachahmlichen Gespür für das falsche Wort zur falschen Zeit vor allem die Darsteller: Mit Ironie-Meister Heinz Strunk und Absurditäten-König Charly Hübner sowie Nebenauftritten von Rocko Schamoni, Olli Schulz und Klaas Heufer-Umlauf kann Wohlfühl-Gesäusel gar nicht erst entstehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst