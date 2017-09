Mit Mark Forster und Glasperlenspiel

Tag der Deutschen Einheit: Sky zeigt Konzert am Brandenburger Tor

Zum 27. Mal jährt sich am 3. Oktober die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten. Begangen wird der Tag der Deutschen Einheit im Herzen der Hauptstadt mit einem dreitägigen Fest, das in einem gratis Konzert-Event am Brandenburger Tor gipfelt. Aufgezeichnet wird die Show mit deutschen Musikgrößen wie Mark Forster, Glasperlenspiel, Amanda, Wincent Weiss und den Lochis vom Senderverbund Sky, der am Samstag, 7. Oktober, einen anderthalbstündigen Highlight-Zusammenschnitt des Events ausstrahlt.

Ab 18.40 Uhr läuft "Enjoy the Show: Sky 1 meets ... Das große Musik-Event am Brandenburger Tor" auf Sky 1, zudem ist das Konzert über Sky Go und Sky Ticket online abrufbar. Gezeigt werden neben den Höhepunkten der von Comedian Matze Knop moderierten Show in Berlin auch Interviews mit den Stars, ein Blick hinter die Kulissen sowie das große Abschlussfeuerwerk.

Sky fungiert in diesem Jahr als offizieller Partner der Festivitäten zum Tag der Deutschen Einheit, bei denen auf der Festmeile vor dem Brandenburger Tor nicht nur Superstars, sondern auf verschiedenen Bühnen auch Newcomer auftreten werden.

Quelle: teleschau – der Mediendienst