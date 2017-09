Es war ein Fest "im engsten Kreis"

"GZSZ"-Star Felix von Jascheroff plaudert über seine Hochzeit

Bei Felix von Jascheroff und der Architektin Bianca Bos ging alles recht schnell. Seit Anfang 2016 sind die beiden ein Paar, im selben Jahr verlobten sie sich. Jetzt fand die Hochzeit des "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellers und seiner Freundin statt, wie er in einem kurzen Video verrät.

Gefeiert wurde in Brandenburg mit der Familie und Freunden im "engsten Kreis". Und damit die Neugier der Fans auch komplett befriedigt ist, meint der Soap-Star: "Den wollt ihr bestimmt auch sehen" – und hält prompt seinen Ehering in die Kamera. Jetzt gehe es erst einmal in den Urlaub, erklärt er, bevor er dann wieder für "GZSZ" (Montag bis Freitag, 19.40 Uhr, RTL) als John Bachmann vor der Kamera steht.

Für den gebürtigen Berliner ist es nicht die erste Hochzeit: Im August 2007 fand die Trauung mit seiner Serienkollegin Franziska Dilger statt. Gemeinsam haben die beiden eine Tochter. Danach war er mit Model Lisa Steine liiert und wurde 2012 zum zweiten Mal Vater. Ob der frisch Vermählte mit seiner neuen Ehefrau wohl auch schon Nachwuchs plant?

Quelle: teleschau – der Mediendienst