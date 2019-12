| ARD-Serie

Im März 2020 endet eine Ära im deutschen Fernsehen. Dann wird die letzte Folge der "Lindenstraße" ausgestrahlt. Nun hat der WDR Details zur Handlung der letzten Folgen verraten.

"Auf Wiedersehen", heißt die 1758. und letzte Episode der ARD-Serie, die am 29. März 2020 ausgestrahlt wird. Bis dahin dürfen sich die Fans noch auf viele spannende Geschichten freuen, heißt vonseiten des WDR, der die Serie produziert.

Viele fragen sich: Wird Mutter Beimer in den verbliebenen Folgen noch den Serientod sterben? Zumindest kommt sie dem Tod sehr nahe. Helga Beimer (Marie-Luise Marjan) wird laut WDR Opfer eines hinterhältigen Brandanschlags und liegt schwer verletzt im Koma. In wilden Träumen wandelt sie zwischen den Welten der Lebenden und Toten. Dabei trifft sie neben ihrem Sohn Benny Beimer (Christian Kahrmann) auch ihre verstorbenen Ex-Ehemänner Hans Beimer (Joachim H. Luger) und Erich Schiller (Bill Mockridge) wieder. Und sie begegnet ihrem "Schöpfer", gespielt von "Lindenstraße"-Erfinder Hans W. Geißendörfer. Ob sie wirklich stirbt, ließ der WDR offen – es bleibt spannend.

Die "Lindenstraße" meldet sich am 5. Januar 2020 (ausnahmsweise um 19.30 Uhr) aus der Weihnachtspause zurück. Bis zur letzten Folge am 29. März 2020 sind noch insgesamt 13 neue Folgen zu sehen.

Teile des Sets werden nach dem Ende der Serie übrigens im Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt, u.a. die Küche von Helga Beimer und die Bushaltestelle Lindenstraße/Kastanienstraße. Das Technik Museum Speyer, das seit 2012 eine Dauerausstellung zur "Lindenstraße" zeigt und bereits die Küche von Else Kling beherbergt, wird u. a. zusätzlich das Restaurant "Akropolis" und das "Café Bayer" in seine Sammlung aufnehmen.

Auch das noch im Aufbau befindliche Landesgeschichtliche Museum NRW in Düsseldorf wird diverse Kulissen, Kostüme und Requisiten in seinen Bestand aufnehmen. Das Stadtmuseum Köln wird ebenfalls einige Requisiten und Kostüme in seinen Bestand aufnehmen. Die Deutsche Kinemathek Berlin zeigt seit November in Kooperation mit WDR und gff die neue "Sammlung Lindenstraße", für die 373 Folgen der Serie dauerhaft in den Bestand der Kinemathek übergegangen sind. Die Außenkulissen auf dem Produktionsgelände in Köln-Bocklemünd werden rückgebaut.

Quelle: areh