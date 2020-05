Dating-Show bei Joyn

Ein 28-Jähriger und ein 57-Jähriger wollen in einer neuen Dating-Show bei Joyn unter 14 Kandidatinnen die Liebe ihres Lebens finden. Die Frauen sind zwischen 24 bis 46 Jahren.

Ob Heidi Klum und Tom Kaulitz, Donald und Melania Trump oder Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones: Viele prominente Paare sind trotz großer Altersunterschiede glücklich. Kennt also Liebe kein Alter? Dieser spannenden Frage geht nun auch ein neues Dating-Format nach, das es ab Freitag, 8. Mai, beim Streaminganbieter Joyn zu sehen gibt. In der eigenproduzierten Reality-Show "M.O.M. – Milf oder Missy" suchen der Architekt Felix und der Sport- und Bewegungstherapeut Marko nach der Frau fürs Leben. Der größte Unterschied zu anderen Datingshows: Den 57-jährigen Felix trennen beinahe 30 Jahre von seinem 28-jährigen Konkurrenten.

Doch damit nicht genug, denn auch die 14 Kandidatinnen bewegen sich in einem Altersspektrum von 24 bis 46 Jahren, aufgeteilt in die jungen Missys und die älteren Milfs. Während die 26-jährige Tam noch in der Uni für Prüfungen büffelt, steht die 40-jährige Elke als Inhaberin eines Frisörsalons mit beiden Beinen im Leben. Ob eine der beiden Felix' Herzensdame sein wird, der die "große Liebe" sucht? In einem ist sich der Berliner jedenfalls sicher: "Ich glaube, dass Marko keine Konkurrenz für mich sein wird." Der unbedarfte Münchner denkt aber gar nicht daran, klein beizugeben und formuliert eine markige Kampfansage an seinen älteren Konkurrenten Felix: "Er muss sich darauf einstellen, dass ich etwas nicht hergebe, wenn ich es haben möchte."

Ob sich die beiden in "M.O.M. – Milf oder Missy" gegenseitig im Weg stehen werden, und welche der Kandidatinnen besonders Eindruck schindet, offenbart Joyn in wöchentlich erscheinenden Folgen. Beginnend mit einer Doppelfolge am 8. Mai gibt es die zehn Folgen immer freitags zu sehen.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH