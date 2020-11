Mario Barth & Friends: Stammtisch-Gespräche bei RTL

Irgendwann ist auch mal Feierabend. Und in Zeiten, in denen in der Gastronomie immer öfter Corona-bedingt das Licht schon recht früh ausgeht, kann man sich doch auf einen zumindest "gefühlten" Kneipenabend mit "Mario Barth & Friends" einlassen. Deutschlands erfolgreichster Fußballstadien-Kleinkünstler lädt in den sechs neuen Folgen seiner RTL-Comedy-Reihe jeweils wieder vier Kollegen vom Humor-Fach ein, um gemeinsam mit ihnen einen lustigen Abend zu gestalten.

Naturgemäß gibt es für solche feucht-fröhlichen Zusammenkünfte nicht stringent einen "roten Faden". Es wird auch niemand ein Sitzungsprotokoll führen, und um allzu eng ausgelegte Einhaltung der politischen Korrektheit schert sich Barth höchstpersönlich nicht wirklich. Der Berliner mit der Schnodderschnauze will nicht nur die großen Namen der Comedy-Zunft einladen, sondern auch vermutlich oft noch etwas schüchterne, weil nicht ganz so erfahrene Kollegen sollen eine Chance zum Auftritt vor großem TV-Publikum erhalten.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH