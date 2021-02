"Monaco Franze" im Faschingsfieber

Gattin Annette nötigt ihren Mann Monaco Franze (Helmut Fischer), an einem Faschingsball der feinen Münchner Kreise teilzunehmen. Der "ewige Stenz" hat jedoch überhaupt keine Lust, an so einer schnöseligen Veranstaltung teilzunehmen, und überhaupt entspricht auch die Art der vorgeschriebenen Verkleidung so gar nicht seinem Stil. Fotoquelle: Balance Film / BR