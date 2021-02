Herbert Köfer wird 100 – und feiert bei "Wer weiß denn sowas?""

Er hält den Rekord als ältester aktiver Schauspieler der Welt: Herbert Köfer wird 100 Jahre alt. Bereits 2017 bestätigte ihm das "Rekord-Institut für Deutschland", dass er der älteste noch tätige Schauspieler des Planeten ist. Nun feiert der Fernsehpionier seinen 100. Geburtstag auf ganz besondere Art und Weise – nämlich in der ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?"

Am Mittwoch, 17. Februar, 18.00 Uhr, dürfen Kai Pflaume und seine Dauergäste Bernhard Hoecker und Elton also ihren bislang ältesten Kandidat begrüßen. Gemeinsam mit der Schauspielerin Barbara Schöne darf Herbert Köfer beweisen, wie gut er raten kann – und gleichzeitig seinen Geburtstag feiern.

Sowohl die 73-jährige Barbara Schöne als auch Herbert Köfer stammen aus Berlin. In seiner über 80 Jahre langen Schauspielkarriere wirkte Köfer in mehr als 300 Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen mit. Sein größter Geburtstagswunsch sei laut einem Interview vor allem eines: "dass in unserer aller Leben bald wieder Normalität einzieht."

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH