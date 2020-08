Realverfilmung

Mehrmals wurde der Kinostart von "Mulan" verschoben. Nun soll die Realverfilmung des Disney-Märchens endlich Geld in die Kassen spülen. Deshalb wird der Film bei Disney+ gestreamt.

Eigentlich hätte die Realverfilmung des Disney-Films "Mulan" bereits Ende März in den Kinos anlaufen sollen, doch der Starttermin wurde wegen der Corona-Pandemie mehrmals nach hinten verschoben. Nun verkündete der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney, dass der Film bei seinem Streamingdienst Disney+ verfügbar sein soll.

Ab 4. September können Abonnenten in den USA und in anderen Ländern den Film für 30 Dollar streamen. "Wir freuen uns sehr, dass wir Mulan zu unseren Konsumenten bringen können, die schon lange, lange darauf gewartet haben, da wir unseren Kinotermin leider mehrmals verschieben mussten", erklärte Bob Chapek, CEO der Walt Disney Company, laut "Hollywood Reporter" in einer Telefonkonferenz mit Investoren. In den USA haben noch viele Kinos geschlossen, aber in Ländern, in denen die Lichtspielhäuser bereits geöffnet sind, könnte der Film auch dort starten.

Für den Streamingdienst Disney+, der erst vergangenen November online ging, ist der Start von "Mulan" eine gute Werbung – und eine zusätzliche Einnahmequelle für Disney: Wegen der Corona-Pandemie hatte der Konzern Verluste von 4,7 Milliarden Dollar einstecken müssen.

Das Abenteuer-Märchen "Mulan" brachte Walt Disney ursprünglich 1998 als seinen 36. Zeichentrickfilm heraus. Bei der Realverfilmung, die den Mäusekonzern rund 200 Millionen Dollar kostete, führte Niki Caro Regie. Schauspielerin Liu Yifei übernahm die Hauptrolle der Mulan, die sich als Mann verkleidet und mit der kaiserlichen Armee in den Krieg zieht. Die Geschichte von "Mulan" basiert auf einem 2.000 Jahre alten chinesischen Volksmärchen.

