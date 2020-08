TV-Hammer

Wer ab der Saison 2021/22 die Champions League live sehen möchte, kommt an DAZN kaum noch vorbei. Der Streaming-Anbieter hat nun bekannt gegeben, wie viele Spiele er überträgt.

Ab der Saison 2021/2022 bricht für alle Fußballfans eine neue TV-Ära an. Erstmals seit 20 Jahren wird es dann keine Spiele der Champions League mehr beim bisherigen Fußball-Platzhirschen Sky zu sehen geben. Der Grund: Die Konkurrenz von DAZN und Amazon Prime hatte dem Unterföhringer Pay-TV-Anbieter die Übertragungsrechte weggeschnappt. Jetzt hat DAZN (hier einen Monat gratis testen*) auch den Umfang der Übertragungen bekannt gegeben – und der hat es in sich.

Von den insgesamt 138 Begegnungen der europäischen Eliteliga zeigt der Streamingdienst schlappe 121 Partien. Die neue Regelung gilt für drei Jahre. Einzig beim jeweiligen Topspiel am Dienstagabend sind Fußballfans auf Amazon Prime angewiesen. Von den 16 Spielen, die Amazon Prime ausstrahlt, fallen jedoch nur zwei Spiele auf die K.O.-Phase. Zudem zeigt das ZDF die Endspiele von 2022 bis 2024 im Free-TV.

Für die aktuelle Champions-League-Endrunde, die am Freitag, 7. August, mit den noch ausstehenden Achtelfinalduellen fortgesetzt wird, bleibt aber alles erst einmal wie gehabt. Sky zeigt alle Spiele in der beliebten Konferenz, sowie die Einzelspiele Manchester City gegen Real Madrid und das Match des FC Bayerns gegen den FC Chelsea am Samstag, 8. August, exklusiv. Alle Informationen und Sendezeiten, auch vom Finalturnier in Lissabon, finden Sie in unserer Übersicht.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH