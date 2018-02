Gastgeber der Olympischen Winterspiele

Von Rupert Sommer

Schon bald richten sich die Augen der Welt auf eine Stadt mit dem für viele westlichen Zungen nur schwer aussprechbaren Namen Pyeongchang, diesjähriger Austragungsort der Olympischen Winterspiele.

Obwohl Südkorea zu den größten Volkswirtschaften der Welt gehört und die Geschichte des Lands mit Teilung und Wirtschaftswunder der deutschen in Teilen stark ähnelt, ist das Wissen über den Alltag vor Ort hierzulande meist recht überschaubar. Der ZDF-Asien-Korrespondent Thomas Reichart möchte das mit seiner Land-und-Leute-Dokumentation "Härter, reicher, besser, Südkorea!" ein Stück weit ändern.

Ausgehend von einem Start in der hektischen Boom-Metropole Seoul nimmt er die Zuschauer auf heimischen Fernsehsessel mit zu einer Kennenlernfahrt in eine Region, die zwar tatsächlich Schnee kennt, sich an das Skifahren (und viele andere Wintersportarten) erst gewöhnen musste. Eines der beliebtesten Hobby dort: Eisfischen!

Quelle: teleschau – der Mediendienst