Nach Vorwürfen gegen Tarantino

Die Hollywood-Enthüllungen von Superstar Uma Thurman nehmen konkrete Züge an: Nachdem die Schauspielerin schwere Vorwürfe gegen den vielfach beschuldigten Produzenten Harvey Weinstein erhoben und auch Regisseur Quentin Tarantino wegen Machtmissbrauchs öffentlich anklagt hatte, veröffentlichte sie nun ein belastendes Video.

Darauf zu sehen ist ein Unfall bei den Dreharbeiten zu Tarantinos Film "Kill Bill", in dem Thurman die Hauptrolle spielte. Wie die 47-Jährige in einem Interview mit der "New York Times" sagte, habe Tarantino sie zu einem gefährlichen Fahr-Stunt genötigt.

Sie kam von der Straße ab, prallte mit dem Auto gegen einen Baum und verletzte sich. "Ich fühlte diesen scharfen Schmerz und dachte, ich kann nie wieder laufen", sagte Thurman im Interview. "Quentin und ich hatten einen großen Streit, und ich beschuldigte ihn, dass er versuchte, mich umzubringen." Das Beweisvideo, dass den Unfall dokumentiert, überließ Tarantino der Schauspielerin erst 15 Jahre später. Zuvor hatten er und die Verantwortlichen die Herausgabe nur zulassen wollen, wenn Thurman die Produktionsfirma für den Vorfall nicht beschuldigen würde.

"Die Vertuschung der Fakten ist unentschuldbar", schrieb Thurman auf Instagram, wo sie das Video nun postete. Sie beschuldigte dafür vor allem die Produzenten Lawrence Bender und E. Bennett Walsh, sowie den "berüchtigten Harvey Weinstein". "Sie logen, zerstörten Beweise und unterschlugen. Die Vertuschung geschah mit bösartigen Absichten; Schande für alle drei bis in alle Ewigkeit", so der Hollywood-Star weiter.

Ein Beitrag geteilt von Uma Thurman (@ithurman) am Feb 5, 2018 um 10:15 PST

Zuvor nahm Thurman Tarantino jedoch in Schutz: Er "bereut zutiefst und zeigt auch Jahre nach den Ereignissen noch Reue". Er habe ihr die Aufnahmen gegeben "im Wissen, es könnte ihm persönlich Schaden zufügen". Sie sei "stolz, dass er das Richtige getan" habe und Mut bewiesen habe. Tarantino selbst hatte in einem Statement zu verstehen gegeben: "Es brach mir mein Herz. Jenseits davon, dass es zu den Dingen gehört, die ich am meisten in meiner Karriere bereue, bereue ich es am meisten in meinem Leben."

Quelle: teleschau – der Mediendienst