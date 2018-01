Chris Hemsworth jagt die Taliban

"Operation: 12 Strong": Das ist der erste deutsche Trailer

Knallharte Action erwartet den Zuschauer in "Operation: 12 Strong": Chris Hemsworth ("Thor", "The Avengers") spielt Mitch Nelson, befehlshabender Captain einer zwölf Mann starken Truppe, die nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf eine lebensgefährliche Mission nach Afghanistan entsendet werden. Die Elitesoldaten machen sich in das unwegsame Hindukusch-Gebirge auf, um den Kampf gegen die Taliban aufzunehmen.

Das Drehbuch basiert auf Berichten von amerikanischen Elitesoldaten und wurde vom dänischen Regieneuling Nicolai Fuglsig umgesetzt. "Operation: 12 Strong" startet am 8. März 2018 in den deutschen Kinos.

Sehen Sie hier den Trailer zu "Operation: 12 Strong"

Quelle: teleschau – der Mediendienst