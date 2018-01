"The Purge 4: The Island" soll im Sommer in die Kinos kommen. Gleichzeitig arbeiten Syfy und Universal an einer TV-Serie zur Horror-Filmreihe, in der einmal pro Jahr alle Gesetze in den USA außer Kraft gesetzt und Menschen zu Mördern werden. Die Serie dürfte deutlich tiefer in die erschreckende Vision eintauchen und beleuchten, was eigentlich im Umfeld der Säuberungsnächte passiert.

Fotoquelle: Universal