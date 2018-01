Streaminganbieter

Neue Amazon-Serie: Kate Beckinsale ist "The Widow"

Es ist ihre erste Hauptrolle in einer Serie überhaupt: Kate Beckinsale ("Underworld") spielt für Amazon den Hauptpart in der Miniserie "The Widow". Der Streaminganbieter bestätigte nun die Produktion des Thrillers, mit dessen Dreh noch im Januar in Südafrika, Wales und Rotterdam begonnen werden soll.

Erschaffen wird der Achtteiler von den "The Missing"-Schöpfern Harry und Jack Williams. "'The Widow' ist bisher unser ambitioniertestes Stück, und wir können es kaum erwarten, das dunkle Herz des kongolesischen Dschungels auf die Bildschirme zu bringen", so die Storyteller.

Kate Beckinsale verkörpert die Witwe Georgia Wells, die sich nach dem angeblichen Tod ihres Mannes zurückgezogen hat. Bis sie ihn eines Tages putzmunter in den Fernsehnachrichten erblickt. Sie sieht keine andere Wahl, als sich auf die Suche nach der Wahrheit zu begeben. Die abenteuerliche Thriller-Serie führt sie schließlich von England bis in den Kongo um die ganze Welt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst