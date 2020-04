| Nach Beratung zu Corona-Lockerungen

Am Mittwoch berät Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihren Ministern und den Ministerpräsidenten der Länder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise und mögliche Lockerungen. Im Anschluss informiert sie in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse der Besprechung.

Die PK sollte gegen 16.15 Uhr stattfinden, verzögert sich aber offenbar wegen der andauernden Debatte. Neben Merkel werden auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher auf der PK Fragen der Journalisten beantworten.

Die PK mit Angela Merkel wird live von diversen Nachrichtensendern übertragen - phoenix zeigt sie sowohl im linearen TV als auch per Livestream auf phoenix.de, der Sender wird das aktuelle Programm dafür kurzfristig unterbrechen. Welt und n-tv berichten ebenfalls live in TV und Livestream. Auch bei YouTube ist die PK zu sehen, u.a. auf den Kanälen der "ZDFheute"-Nachrichten und der "Bild". Auch auf der offiziellen Webseite der Bundeskanzlerin ist ein Livestream von der PK angekündigt.

Es wird erwartet, dass die Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai verlängert werden. Im Raum stehen eine schrittweise Öffnung der Schulen und von kleineren Geschäften. Zudem geht es darum, inwieweit eine Munschutzpflicht Voraussetzungen für Lockerungen ist.

Für eine Lockerung hatte sich u.a. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ausgesprochen. Offenbar, so heißt es in verschiedenen Medienberichten, möchte Merkel aber nichts überstürzen. Auf der PK wird sich die Kanzlerin nun selbst äußern.

Quelle: areh