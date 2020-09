Nachrichtensendung

Nach der Beratung von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Bundesländer berichtet RTL am Dienstag in einem Spezial über neue Beschlüsse im Zusammenhang mit der Corona-Krise.

Die Zahl der Corona-Infektionen ist in den letzten Wochen weltweit stark gestiegen. Wie soll Deutschland mit der jüngsten Entwicklung der Pandemie umgehen? Diese Frage diskutiert die Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag mit den Regierungschefs der Länder. RTL ändert aus diesem Anlass kurzfristig das Programm: Die Ergebnisse werden am Abend in einem Spezial auf RTL präsentiert.

"RTL Aktuell Spezial: Deutschland im Corona-Herbst" heißt die Sendung, die am Dienstag ab 20.15 Uhr zu sehen sein wird. In 15 Minuten sollen die getroffenen Entscheidungen präsentiert sowie etwaige beschlossene Beschränkungen eingeordnet werden. Außerdem richtet RTL-Chefmoderator Peter Kloeppel den Blick nach Spanien. Das Land war bereits von der ersten Infektionswelle stark betroffen und hat nun erneut mit steigenden Infektionen zu kämpfen. Wie reagiert die dortige Regierung auf diese Entwicklung? Diese Frage soll in der Sendung geklärt werden.

Alle darauffolgenden Sendungen verschieben sich dementsprechend um 15 Minuten.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH