The BossHoss verlassen "Sing meinen Song". "A Cowboy's work is never done', und genau deshalb wollen wir uns nicht auf alten Songs ausruhen, sondern mit aller Kraft und Konzentration an unserem neuen Album - das eben schon 2018 erscheinen soll - arbeiten", so die Band gegenüber "Bild".

Fotoquelle: Clemens Bilan/Getty Images