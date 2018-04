Ab 24. Mai 2018 im Kino

Der Super-Bowl-Teaser vermittelte schon einen ersten Eindruck davon, wie "Solo: A Star Wars Story" aussehen wird. Nun gibt ein brandneuer Trailer Einblicke in die Handlung der Han-Solo-Vorgeschichte – und in ihren Humor.

Während lakonische Dialoge zwischen Han Solo (Alden Ehrenreich) und Chewie (Joonas Suotamo) oder Lando (Donald Glover) nostalgische Erinnerungen an die Original-Trilogie wecken, schüren die neuen Szenen das Interesse auf die bislang unbekannten Weggefährten Han Solos: Was für ein Typ ist Team-Leader Tobias Beckett (Woody Harrelson)? Was führt der vernarbte Gangster (Paul Bettany) im Schilde, den er mit seiner Crew hochnehmen will? Woher kennen sich Han Solo und Qi'ra (Emilia Clarke)?

Während Kinogänger hierzulande noch bis 24. Mai warten müssen, bis sie die Antwort auf diese Fragen bekommen, erhalten Besucher der Filmfestspiele von Cannes (8. bis 19. Mai) schon vorher Klarheit: Der "Star Wars"-Ableger von Ron Howard feiert auf dem Festival abseits des Wettbewerbs seine Premiere.

Quelle: teleschau – der Mediendienst