Von Rupert Sommer

In neuen Folgen der Rankingshow "Die Unglaubichsten ..." präsentiert Sonya Kraus Hingucker-Themen, die Menschen rund um die Welt bewegen.

Mit den Ranking-Shows, die Sonja Zietlow, die Moderatorin aus dem "Dschungelcamp" betreut, hat RTL schon seit längerem eine durchaus beliebte Resterampe im Angebot. Dort lassen sich mehr oder weniger originelle Fundstücke, kurze Clips, die im weltweiten Netz Beachtung finden, noch einmal einem breiten TV-Publikum vorführen.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis zuletzt auch der Mitbewerber SAT.1 nachzog. Unter dem Titel "Die Unglaublichsten ... Wunder" führt Sonya Kraus nun in der zweiten Staffel durch eine Kurzbeitrag-Parade, in der es laut Sender um "außergewöhnliche Geschichten, spektakuläre Phänomene und die unglaublichsten Hingucker rund um die Welt" gehen soll.

In der Auftaktsendung lernt der Zuschauer unter anderem eine ziemlich traurige Frau kennen. Johanna Watkins ist buchstäblich allergisch gegen so gut wie alles. Sie darf nicht mit Sonnenlicht in Kontakt kommen, sich zu ernähren, ist jedes Mal ein Wagnis. Und mit ihrer Außenwelt kommuniziert sie lediglich über Chat-Systeme.

Quelle: teleschau – der Mediendienst