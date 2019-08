Bei DAZN

Von teleschau

DAZN darf erstmals ein Bundesliga-Spiel übertragen. Um das zu feiern, hat der Streaming-Anbieter für den Saisonauftakt einen prominenten Co-Kommentator verpflichtet.

Ab Freitag rollt wieder der Ball in der Fußball-Bundesliga. Wenn der FC Bayern München die Saison gegen Hertha BSC in der heimischen Allianz-Arena eröffnet, gibt es nicht für die Fußballfans, sondern auch für DAZN etwas zu feiern. Erstmals in seiner Geschichte hält der Streamingdienst die Übertragungsrechte für einen Teil der Spiele inne. Schon vor dem ersten Match sorgte DAZN nun für eine echte Überraschung. Wie der Dienst auf Twitter bestätigt, ist Fritz von Thurn und Taxis für das Duell der Bayern gegen die Berliner als Co-Kommentator im Einsatz. Demnach begleitet der 69-Jährige ab 20.30 Uhr gemeinsam mit Uli Hebel das Spielgeschehen.

Eigentlich war Thurn und Taxis 2017 in die Fußballrente gegangen, nachdem er insgesamt 24 Jahre bei Premiere und später bei Sky Fußballspiele kommentiert hatte. In den letzten Jahren seiner Reportertätigkeit erreichte der Fußballfachmann Kultstatus und wurde für seine schlagfertigen Sprüche und seine eigenwillige Attitüde bei Twitter mit dem Hashtag #fritzlove gefeiert.

Auf einen zweiten Frühling von Thurn und Taxis sollten sich seine Anhänger jedoch keine Hoffnung machen. Denn der einmalige Auftritt des Kult-Reporters soll für DAZN lediglich die Werbetrommel rühren.

Die Kommentare von Fritz von Thurn und Taxis sind über einen zweiten Ton-Kanal verfügbar. Die Hauptmoderation des Spiels verbleibt beim eingespielten Kommentatoren-Duo Jan Platte und Ralph Gunesch.

Quelle: teleschau – der Mediendienst