ZDF-Doku

Von Andreas Schoettl

In einer neuen Reihe widmet sich "Terra X" den Maya, Inka und Azteken. Moderne Technik zeigt zum Auftakt die wahre Größe der untergegangenen Hochkultur der Maya.

Sie waren jahrhundertelang nicht zu sehen. Als in den frühen 1930er-Jahren erste Piloten über den Regenwald im Grenzgebiet zwischen Guatemala und Mexiko flogen, glaubten sie, seltsam überwucherte Erhebungen seien Vulkane. Erst 1926 wurden die Ruinen der uralten Stadt wiederentdeckt – mehr als 1.850 Jahre nachdem sie von ihren letzten Bewohnern verlassen wurde. El Mirador gilt als eine der größten Maya-Metropolen. Die seltsamen Erhebungen entpuppten sich als Kultbauten oder Pyramiden mit gigantischen Ausmaßen.

In der neuen Reihe "Söhne der Sonne", die nun im Rahmen von "Terra X" im Zweiten zu sehen ist, erzählen Carsten Obländer und Anne Holländer unter anderem mithilfe nachgestellter Szenen die spannende Geschichte der Maya-Hochkultur. Nachgewiesen snd nicht nur weitreichende Leistungen beispielsweise im Maisanbau, in der Mathematik oder im Bereich der Astrologie. Sie erbauten vor allem riesige Städte. Und das im dichten Dschungel Mittelamerikas.

Archäologen wie dem US-Amerikaner Richard Hansen gelang es erst in den vergangenen Jahren, die wahren Ausmaße etwa El Miradors ans Licht zu bringen. Bei diesen Forschungen kam moderne Laser-Technologie zum Einsatz. Zwischen Stallgehegen, Tempelbauten und versteckten Verteidigungsanlagen ragt vor allem La Danta in die Höhe. Der gewaltige Bau misst etwa 70 Meter und ist mit einem Volumen von knapp drei Millionen Kubikmetern eine der größten Pyramiden der Welt. Hansen hat errechnet, dass 4.000 Arbeiter rund 30 Jahre lang – Tag für Tag – mit dem Bau der Pyramide beschäftigt gewesen seim müssen. Sein Resümee: "Das ist ein unglaubliches Zeugnis der Menschheitsgeschichte. Ich denke nicht, dass irgendeine Stadt in Europa zur gleichen Zeit mithalten konnte."

Mit "Die Maya" startet "Terra X" eine neue dreiteilige Reihe mit dem Titel "Söhne der Sonne". Die weiteren Episoden "Die Inka" und "Die Azteken" folgen jeweils sonntags, 19.30 Uhr, am 6. und 13. September.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH