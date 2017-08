Titel und Starttermin noch unbekannt

Selena Gomez übernimmt Hauptrolle in Woody-Allen-Film

Vom Kinderstar zur Woody-Allen-Muse: Selena Gomez (25), bekanntgeworden durch die Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place", wird an der Seite von Timothée Chalamet und Elle Fanning im neuen Film des 81-jährigen Regisseurs mitspielen. Das berichtet der "Hollywood Reporter".

Wie der neue Film des New Yorkers mit Vorliebe für junge Frauen heißen soll und worum es geht, ist noch nicht bekannt. Auch ein Starttermin steht noch nicht fest.

Zuvor wird Allens nächster Film "Wonder Wheel" mit James Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake und Kate Winslet in den Hauptrollen im Oktober Premiere feiern und im Winter in den deutschen Kinos anlaufen. Selena Gomez war zuletzt im James-Franco-Film "In Dubious Battle" zu sehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst