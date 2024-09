Nach James Bond - Daniel Craig in „Knives Out 3“

Fünf Filme lang verkörperte Daniel Craig die Rolle des James Bond und spielte sich in die Herzen der 007 Fans. Jetzt ist alles aus. Doch der Schauspieler gönnt sich keine Pause und hat schon das nächste Projekt in der Pipeline.

Die gefeierte „Knives Out“-Reihe unter der Regie von Rian Johnson wird fortgesetzt und kein geringerer als Ex-James Bond Darsteller Daniel Craig wird wieder mit dabei sein. Er kehrt als scharfsinniger Detective Benoit Blanc beim Streamingdienst Netflix zurück. Der neuste Film trägt den Titel „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery“. Fans der Reihe müssen sich aber noch etwas gedulden, bis der dritte Teil auf Netflix zu sehen ist, da die Produktion gerade erst Fahrt aufgenommen hat. Mit einer Ausstrahlung des Films ist wohl erst im Laufe des kommenden Jahres 2025 zu rechnen.

Worum geht's?

Da der erste Teil ein absoluter Streamingerfolg war, sicherte sich Netflix den Regisseur Rian Johnson mit einem 469 Millionen Deal für zwei weitere Filme. Das hat sich gelohnt, denn auch der zweite Teil war ein absoluter Hit. Was können wir also vom dritten Part erwarten? Zur Handlung hält sich Johnson aktuell noch sehr bedeckt, allerdings wird wieder mit einigen Wendungen zu rechnen sein und der erste Netflix-Teaser offenbart, dass es sich im kommenden Fall von Detective Benoit Blanc um den „most dangerous case yet“, also dem „bisher gefährlichsten Fall“ handelt. Dazu ist noch etwas bekannt. Nachdem die Titelmusik des ersten Teils „Knives Out“ von Radiohead gesungen wurde, der zweite Teil „Glass Onion“ von The Beatles, wird der neue Film von der Rockband U2 performt.