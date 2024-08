"Bauer sucht Frau"-Paar räumt mit Gerüchten über Trennung auf

Das heutige Paar lernte sich 2017 bei der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" kennen. Zwischen den beiden funkte es und sie begannen eine Beziehung. Die lief so gut, dass Anna sich dazu entschied, zu ihrem Partner nach Namibia zu ziehen; Gerald besitzt dort eine Farm. Mittlerweile sind die beiden verheiratet und haben zwei Kinder. Doch vor Kurzem sorgten Instagram-Posts von Anna für Gerüchte über Probleme in der Ehe.

Anna ohne Gerald in Europa

Denn auf ihrem Social-Media-Kanal dokumentierte die Mutter ihren Trip nach Europa. Hier besuchte sie ihre Familie und nahm unter anderem an Events teil. Das pikante für viele Fans: Anna war ohne ihren Mann und die Kinder in ihre Heimat gereist. Das kam nicht überall gut an: Laut eigenen Angaben erhielt Anna daraufhin unschöne "Nachrichten, in denen stand, dass ich keine Kinder kriegen sollte und mein Mann einem leid tut". Schon bald waren Gerüchte über eine Krise in ihrer Ehe im Umlauf. Als dann auch noch klar wurde, dass Anna und die Kinder aktuell ohne ihren Mann im Urlaub sind, glaubten viele an eine Trennung.