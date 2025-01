Erste GNTM-Einblicke: Heidi Klums wilde Knutscherei vor laufenden Kameras

Die Jubiläumsstaffel von "Germany"s Next Topmodel' startet mit einer Vielzahl an prominenten Gastjuroren und einem neuen Sendeformat. Heidi Klum tauscht Zärtlichkeiten aus, während Tochter Leni Klum als Jurorin debütiert.

"Und Mama, bist du bereit?", fragt Leni Klum zu Beginn des Clips, den die offizielle "Germany's Next Topmodel"-Instagramseite am Mittwoch mit Fans teilte. Es fühle "sich ganz besonders an", Gastjurorin in der Show ihrer Mutter Heidi Klum zu sein, erzählt die 20-Jährige im ersten Trailer zur neuen Staffel. "Vor 20 Jahren hat mich meine Mutter hinter der Bühne gestillt. Heute schließt sich der Kreis."

In der 20. Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel gibt es spannende Neuerungen. Heidi Klum erhält zudem Unterstützung von Naomi Campbell, Leni Klum und Klaas Heufer-Umlauf. Die Show läuft ab dem 13. Februar 2025 auf ProSieben.

Nicht nur Leni Klum unterstützt die GNTM-Chefin in diesem Jahr bei der Suche nach neuen Topmodels. Wie dem Video zu entnehmen ist, werden auch zahlreiche weitere Gastjurorinnen und -juroren in Kürze neben Heidi Klum Platz nehmen. Dazu zählen neben Naomi Campbell, Eva Herzigová und Lena Gercke auch die französische Filmlegende Catherine Deneuve sowie Model-Ikone Twiggy.

Für die nun startende 20. Staffel von "Germany's Next Topmodel" wurden insgesamt 100 Frauen und 100 Männer gecastet. Diese werden natürlich nicht alle auf einmal vorgestellt. Getreu dem altbekannten Motto "Ladies first" werden in der Auftaktfolge sowie den anschließenden sechs Donnerstagsfolgen ausschließlich Damen über den Laufsteg schreiten. Die ersten sechs Dienstagsfolgen (ab 18. Februar) wiederum gehören einzig und allein den Herren. In der 13. Folge am Donnerstag, 27. März, treffen die beiden Gruppen dann erstmals aufeinander.