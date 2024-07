Ex-'Unter uns'-Star zieht blank: Penelope Frego im Playboy

Penelope Frego kam in Bozen in Südtirol zur Welt, genoss ihre Schauspielausbildung jedoch in Köln. Ihre erste große Rolle spielte sie in der preisgekürten Funk-Mystery-Serie "Wishlist". Im US-Remake von "Honig im Kopf" ("Head Full of Honey") von und mit Til Schweiger spielte sie ebenso eine kleine Rolle wie im Musikfilm "Girl You Know It's True" mit Matthias Schweighöfer in der Rolle von Milli-Vanilli-Produzent Frank Farian.