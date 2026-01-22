Gottschalk mit Kritik gegen Kaulitz-Brüder als neue "Wetten, dass..."-Moderatoren: "ist bitter"

"Wetten, dass ..?" kehrt am 5. Dezember dieses Jahres zurück. Nachdem sich Thomas Gottschalk im November 2023 nach 36 Jahren aus der Kult-Show verabschiedet hatte, übernehmen nun, vorerst einmalig, Tom und Bill Kaulitz. Glücklich stimmen dürfte dies ihren an Krebs erkrankten Vorgänger nicht sonderlich – schließlich gelten die Kaulitz-Zwillinge als scharfe Kritiker des 75-Jährigen.

Erst im November vergangenen Jahres hatten der Ehemann von Heidi Klum und sein Bruder gefordert, Gottschalk in der Öffentlichkeit keine Bühne mehr zu bieten. Letzterer hatte in einem insgesamt desorientiert wirkenden Auftritt bei der Bambi-Verleihung über Cher gesagt, sie sei "die einzige Frau, die ich in meinem Leben ernst genommen habe". In einem Gastbeitrag für den "Spiegel" entschuldigte sich der 75-Jährige später für den Satz. Er nehme den Spruch "ausdrücklich zurück", bekräftigte Gottschalk. Gegenüber der "Bild" erklärte er zudem, dass er "einen Blackout" gehabt habe.

Noch bevor der Moderator kurz darauf offenlegte, dass sein wirres Auftreten Schmerzmittel-Nebenwirkungen nach Krebs-Operationen geschuldet gewesen sei, bezeichneten die Kaulitz-Brüder Gottschalks Entschuldigung in ihrem Podcast als "Blödsinn" und erklärten: "Das ist Thomas Gottschalk, wie er schon immer war."

Jahrelanger Podcast-Streit Es war nicht die erste öffentliche Auseinandersetzung der Stars. Bereits im Dezember 2023 hatte Gottschalk die beiden Musiker in seinem Podcast unter anderem als "die Adoptivsöhne von Heidi Klum" bezeichnet. Zudem erklärte er, dass er Bill und Tom Kaulitz nicht für geeignete "Wetten, dass.. ?"-Nachfolger halte, nachdem diese sich zum damaligen Zeitpunkt bereits selbst als potenzielle Gastgeber ins Spiel gebracht hatten.

Die Retourkutsche folgte einige Wochen später: Es sei absurd, dass Gottschalk sich "immer noch dazu berufen" fühle, seinen "Wetten, dass ..?"-Nachfolger zu bestimmen, lästerten die Kaulitz-Brüder in ihrem Podcast. "Du hast die Sendung nicht erfunden!", wetterte Bill Kaulitz in Richtung des Entertainers. "Du bist ein Moderator, das ZDF hat dich eingestellt, diese Sendung zu moderieren. Das ist nicht deine Sendung, du hast da auch gar nix zu melden."

Immer wieder stichelte Gottschalk danach gegen seine jüngeren Showbusiness-Kollegen – unter anderem im Sommer 2024. "Die junge Generation weiß überhaupt nicht mehr, wer Jimi Hendrix ist", monierte er damals in seinem Podcast. "Das muss man leider so sagen. Bei denen ist Bill Kaulitz populärer als Jimi Hendrix, was bitter ist, aber eine Tatsache." Die Kaulitz-Zwillinge betitelten ihn daraufhin als "Miesmuschel".

Als Gottschalk und Mike Krüger schließlich im Dezember 2024 ihren Podcast "Die Supernasen" für beendet erklärten, war die Freude bei ihren Gegenspielern groß. Es sei "eine schöne Nachricht", die Bill Kaulitz seinen Zuhörerinnen und Zuhörern im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" überbringen wollte, frohlockte der Tokio-Hotel-Sänger damals und stichelte: "'Die Supernasen' geht zu Ende. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort!"

Was sagt Frank Elstner zu den neuen Moderatoren? Dazu geäußert, dass nun ausgerechnet Bill und Tom Kaulitz in seine Fußstapfen treten, hat sich Thomas Gottschalk bislang nicht. Der Moderator hatte vor wenigen Wochen seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit angekündigt, um sich um seine Genesung kümmern.

Warme Worte gab es indessen von "Wetten, dass..?"-Erfinder Frank Elstner. "Bill und Tom sind zwei moderne Jungs, die genau im richtigen Alter sind, um im Fernsehen Verantwortung zu übernehmen", erklärte der langjährige Moderator der ZDF-Sendung gegenüber "Bild". Der 83-Jährige habe das Duo "nicht auf dem Schirm" gehabt, sei aber überzeugt, dass das "mutige Experiment" des Senders "gelingen kann".

