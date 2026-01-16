Home News Star-News

Michelle schließt Schlager-Comeback endgültig aus: Was hat sie vor?

Kein Zurück mehr

Michelle schließt Schlager-Comeback endgültig aus: Was hat sie vor?

16.01.2026, 09.42 Uhr
von Julian Flimm
Abschied statt Zugabe: Michelle macht unmissverständlich klar, dass ihre Bühnenzeit endet. Doch was kommt nach dem Schlagerleben?
Schlagerstar Michelle sitzt auf einem Stuhl.
Michelle ist eine der erfolgreichsten deutschen Schlagerstars.  Fotoquelle: picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Es ist ein Abschied ohne Hintertür: Schlagerstar Tanja 'Michelle' Hewer macht endgültig Schluss mit ihrer Bühnenkarriere. In einem Interview stellt die Sängerin klar, dass es kein Comeback geben wird – weder jetzt noch in Zukunft: „Diese Entscheidung habe ich ja nicht von heute auf morgen getroffen. Das ist eine Entwicklung, die stattgefunden hat über Jahre.“

Nach über 30 Jahren auf der Bühne zieht sich die Musikerin zurück. 2026 wird Michelle im Rahmen ihrer Abschiedstournee „Zum letzten Mal“ ein letztes Mal live zu sehen sein. Die Tour startet am 18. Januar in Lingen und endet am 15. Februar in Berlin – an Michelles 54. Geburtstag.

Abschiedstournee „Zum letzten Mal“: Michelles finale Konzerte

Mit der Tournee verabschiedet sich Michelle nicht nur von ihren Fans, sondern auch von ihrem bisherigen Lebensstil. „Ich möchte diese gewonnene Zeit einfach anders nutzen“, erklärt die Sängerin. Die ständigen Reisen und das Leben unterwegs möchte sie hinter sich lassen.

Derzeit beliebt:
>>„Der Bergdoktor“ privat: So lebt Hans Sigl mit der Familie in Bayern
>>ESC-Vorentscheid: Barbara Schöneberger moderiert gemeinsam mit Hazel Brugger
>>"Die Chefin": Kritik zum ZDF-Krimi mit Katharina Böhm
>>Helene Fischer irritiert bei ihrem Comeback in Florian Silbereisens „Schlagerchampions“

Parallel zur Tour wird auch eine Sonderedition ihres aktuellen Albums „Flutlicht“ erscheinen. Die sogenannte „Wahnsinnig Edition“ soll neun neue Songs enthalten. In diesen wolle sie persönliche Themen aufgreifen – Geschichten, die das Leben geschrieben hat. Fans können sich also auf ein emotionales Abschiedsalbum freuen.



Thomas Gottschalk polarisiert: Ein Überblick über seine größten Fauxpas
Thomas Gottschalk polarisiert mit einem Modestil, der selbst Karl Lagerfeld zum Spott animiert. Von Skandalen bei Preisverleihungen bis hin zu Sexismus-Vorwürfen: Gottschalk bleibt ein Meister der Kontroversen.
Skandale des Showmasters
Thomas Gottschalk und Heidi Klum

Michelles Karriere im Rückblick

Michelle – mit bürgerlichem Namen Tanja Hewer – zählt zu den bekanntesten Künstlerinnen im deutschen Schlager. Sie veröffentlichte zahlreiche Hits, erhielt Gold- und Platinauszeichnungen und vertrat 2001 Deutschland beim Eurovision Song Contest.

Die Sängerin hat in der Vergangenheit einiges durchgemacht: So erlitt sie 2003 einen Schlaganfall und musste fünf Jahre später eine Privatinsolvenz anmelden. Trotzdem blickt die Schlagerlegende positiv auf ihr Leben zurück: „Heute weiß ich, dass alles richtig ist, was im Leben passiert. Auch die schlimmen Dinge, die passieren, gehören dazu.“ Heute lebt Michelle im Saarland, ist verlobt mit dem Sänger Eric Philippi und blickt auch optimistisch in die Zukunft. Sie wolle künftig mehr Zeit für Spiritualität und dafür nutzen, anderen Menschen durch schwierige Lebensphasen zu helfen.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Relevante Themen dieses Artikels
Schlager

Das könnte dich auch interessieren

Ralph Siegels unerfüllter Wunsch: Warum Helene Fischer seine Songs ablehnte
Musiklegende packt aus
Helene Fischer steht auf der Bühne
Howard Carpendale wird 80 – und spricht über seinen Abschied
Abschiedstour
Howard Carpendale
Superstars? Das machen die DSDS-Gewinner heute
Superstar-Erfolge
Einst DSDS-Gewinner - und heute?
Von Helene Fischer bis Roland Kaiser: Das ist das Geheimnis hinter Schlager-Duetten
Schlager-Hits
Helene Fischer und Florian Silbereisen auf der Bühne.
„Sie war nicht meine Mutter“: Roland Kaiser über das größte Geheimnis seines Lebens
Aufgewachsen bei Pflegeeltern
Roland Kaiser mit ernstem Blick.
Vanessa Mai heiratete in die Familie von Andrea Berg – so war das erste Kennenlernen
Zwei Generationen Schlager
Vanessa Mai und Andrea Berg auf der Bühne.
Mehr als Schlagerglanz: Das schwere Leben der Tanja Hewer hinter Michelles Karriere
Tiefe Einblicke
Michelle lächelt in die Kamera.
Zwei Schlagerstars sagen Auftritte ab - wegen Florian Silbereisen
Schlager-Freundschaft?
Florian Silbereisen im Anzug auf der Bühne.
Florian Silbereisen & Co.: Das sind die 7 reichsten Schlagerstars
Das größte Vermögen
Florian Silbereisen und Helene Fischer auf der Bühne.
Geballtes 2026: Auf diese Filme, Serien und Alben können wir uns freuen
Entertainment-Feuerwerk
Die Jahreszahl 2026.
Turbulenter Screwball-Spaß mit dem Schauspielerpaar Sawatzki und Berkel
"Ein Taxi für zwei"
"Taxi für zwei"
Wenn der Winzer plötzlich tot ist: Ein Fall für die "Kopftuchmafia"
"Dorfkrimi – Die Uhudler Verschwörung"
"Dorfkrimi - Die Uhudler Verschwörung"
Ein Golden-Globe-Gewinner und ein Oscar-Kandidat: Das sind die DVD-Highlights der Woche
DVD-Highlights
"One Battle After Another"
Dschungelcamp 2026: Sonja Zietlow verrät – sie hat klare Favoriten!
Bald geht's los
Sonja Zietlow
Schlagersängerin & GNTM-Star: Das sind die "Let's Dance"-Kandidaten 2026
Alle bekannt
"Let's Dance"
Nie wieder Drachen reiten: "Game of Thrones"-Star Emilia Clarke hat genug von Fantasy
Neuanfänge
Game of Thrones
Nach "Temptation Island VIP"-Finale: Janin Ullmann überrascht mit Beziehungs-Statement
Ehrliche Worte
Janin Ullmann
Erfolgsserie „Stranger Things“: So haben die Macher das Finale in letzter Minute verändert
Geheime Folge?
Noah Schnapp
Vom Publikumserfolg zum Quoten-Flop? ZDF-Serie "Ku'damm 77" endet schwach
Zuschauerrückgang
Ku'damm 77
Céline Dion mit rührender Nachricht an verstorbenen Ehemann: "Vermissen dich mehr, als wir ertragen können"
Emotionaler Tribut
Céline Dion
Eine "Extrawurst" für den Türken? Das sind die Kino-Highlights der Woche
Kinoneustarts
Extrawurst
So geht es 2026 mit Andy Borgs "Schlager-Spaß" weiter
Schlager-Unterhaltung
Glückwunsch, Andy
Howard Carpendale besorgt: Sein Tod "wäre eine Katastrophe" für seine Frau
Sorge um die Ehefrau
Donnice Pierce und Howard Carpendale
Im Free-TV: ARTE zeigt "Beckenbauer – Der letzte Kaiser"
Fußball-Doku
Beckenbauer. Der letzte Kaiser
Roland Kaiser mit deutlicher Meinung zu Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän
Nach Kritik
Roland Kaiser und Florian Silbereisen stehen gemeinsam auf der Bühne.
Emotionen in der neuen "Bergdoktor"-Folge: Es geht um Martin Grubers Mutter
Spannungen in Ellmau
Der Bergdoktor
Johannes B. Kerner wird emotional: Besondere Erinnerung an Michael Schumacher
"War komplett sprachlos"
Johannes B. Kerner und Michael Schumacher
"Kampf der Realitystars": Das sind die Teilnehmer der "Allstars"-Ausgabe
Reality-Show-Spektakel
"Kampf der RealityAllstars"
"Bergdoktor hat mir beruflich und familiär geschadet": Das sagt Hans Sigls Vorgänger
Das wurde aus ihm
Gerhart Lippert
"Dann hat sie mich angespuckt": Bill und Tom Kaulitz von Frau am Strand attackiert
Strandvorfall
Tom und Bill Kaulitz