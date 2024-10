Sebastian Ströbel hat Eigenschaft von "Bergretter" Markus Kofler übernommen

Gradlinig, mutig und immer für andere da, auch wenn es richtig gefährlich wird: so könnte man den "Bergretter" Markus Kofler in der beliebten, gleichnamigen ZDF-Sendung beschreiben. Seit zehn Jahren verkörpert Sebastian Ströbel die Rolle des "Bergretters". Vieles sei von seiner Figur auf ihn abgefärbt. Doch wie ähnlich sind sich Sebastian Ströbel und Markus Kofler? Der 47-Jährige hat sich darüber Gedanken gemacht.

Charakterlicher Unterschied "In die Rolle Markus Kofler bringe ich Seiten und Eigenschaften von mir ein, aber in vielem ist er ganz anders als ich", klärt der Schauspieler in seinem Buch "Der Bergretter" auf. Die Prinzipientreue seiner Rolle sieht der 47-Jährige auch bei sich selbst. Was die beiden allerdings trenne, sei die gradlinige Anständigkeit, mit der Markus Kofler durch das Leben geht. "Er kann schon sehr anstrengend anständig sein. Ich bin da viel ‚dreckiger‘", gesteht der vierfache-Familienvater. Doch über die Jahre seien schon einige Charaktereigenschaften auf den Schauspieler abgefärbt.

Vom "Bergretter" Markus Kofler lernen Sebastian Ströbel sei deutlich mutiger durch seine Rolle und die Arbeit am Berg geworden. "Das bleibt wahrscheinlich nicht aus, wenn man ständig jemanden spielt, der wie MacGyver durch die Berge geht und sich jedem Problem stellt. Der sich in alle Situationen reinschmeißt, ohne nachzudenken, völlig von Sinnen gegenüber seiner eigenen Persönlichkeit", vermutet Sebastian Ströbel in seinem Buch.

Sendetermine der 16. Staffel Die 16. Staffel "Die Bergretter" startet am 7. November; an diesem Donnerstag wird die erste Folge der neuen Staffel ausgestrahlt. Allerdings hat der Sender in diesem Jahr eine Folge eingespart, sodass die Staffel nur fünf Episoden umfasst: