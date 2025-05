So kamen Massimo Sinató & Rebecca Mir bei "Let's Dance" zusammen

"Außer dir und Lena Gercke kenne ich ehrlich gesagt keine Einzige, an die man sich noch erinnert", überlegt Barbara Schöneberger im Gespräch mit Rebecca Mir bezüglich ihrer damaligen "Germany's Next Topmodel"-Teilnahme – und vor allem ihrer erfolgreichen Zeit danach. Denn seit ihrem zweiten Platz in Heidi Klums Model-Show (2011) ist die inzwischen 33-Jährige nicht nur weiterhin als Model gefragt, sondern moderiert seit 2012 auch das ProSieben-Magazin "taff". Daneben nahm sie an zahlreichen weiteren TV-Formaten teil.

So zum Beispiel "Let's Dance"! In der RTL-Tanzshow belegte Rebecca Mir im Jahr 2012 den zweiten Platz – und noch viel einschneidender: Sie lernte in Tanzpartner Massimo Sinató ihren Mann fürs Leben kennen. Genau dazu möchte Barbara Schöneberger in der neusten Folge ihres Podcasts "Mit den Waffeln einer Frau" unbedingt mehr Details erfahren.

"Wir waren einfach von Anfang an auf einer Wellenlänge" Barbara Schöneberger hat selbst schon mit Massimo getanzt. Das sei nicht spurlos an ihr vorbeigegangen, wie die 51-Jährige gesteht: "Mein Kopf war so durcheinander. Und dann habe ich so gesagt: 'Ich glaube, ich will zu 'Let's Dance' gehen.'" Leider sei ein solches Engagement kaum mit dem eng getakteten Terminplan der gefragten Moderatorin zu vereinbaren. Rebecca Mir weiß allerdings: "Mein Mann würde dich sofort nehmen."

Und apropos: "Ich habe ja nur drei Minuten mit ihm getanzt und dachte mir: Ja kein Wunder, dass man sich in so einer Sendung auch irgendwie ... Also da muss man sich ja fast übernatürlich dagegen wehren, wenn du mit jemandem tanzt, und beide sind Single ..." Was in diesem Fall nicht ganz zutreffend ist: Beide Tanzpartner waren damals fest liiert, Massimo Sinató sogar verheiratet.

Barbara Schöneberger glaubt dennoch: "Also das ist ja wirklich ein Wahnsinn, sich nicht dann auch zu verlieben. Wie lange hat das bei dir gedauert?", möchte die Podcast-Gastgeberin von Rebecca Mir wissen.

"Ich glaube, ich bin da ein bisschen langsam. Ich brauche da ein bisschen Zeit", gibt Rebecca Mir zu, verrät aber auch: "Massimo war sehr charmant von Anfang an, konnte gut tanzen. Das hat natürlich super funktioniert. Ich glaube, es hat sich so mit der Zeit irgendwie ergeben, weil wir von Anfang an auf einer Wellenlänge waren." Zumal sich ein "Let's Dance"-Engagement über vier Monate erstrecke, "und dann waren wir jeden Tag zehn Stunden zusammen im Trainingsaal", so das Model: "Das war kein Speed-Dating, das war langsames Dating. Aber ganz langsam."

Ein Paar wurden Rebecca mir und Massimo Sinaté "erst nach der Show" Während der Sendung hätten sich Rebecca Mir und Massimo Sinató noch nicht als Paar gesehen, "das war erst nach der Show", berichtet sie weiter. "Dann muss man ja erst mal nach der Show gucken: Wie ist das so im echten Leben?" Denn "Let's Dance" sei ja nicht das "echte Leben, diese vier Monate", sondern "Ausnahmezustand", erklärt Rebecca Mir, dass das Paar dann erst einmal schauen musste, ob auch ohne Tanzschuhe alles passt. Ihr Fazit: "Aber ich würde sagen: RTL hat da ganz gut gecastet."

Rebecca Mir und Massimo Sinató sind mittlerweile seit 13 Jahren ein Paar und seit knapp zehn Jahren verheiratet. Im April 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Bei der aktuellen, noch laufenden "Let's Dance"-Staffel hat Massimo zusammen mit Paola Maria den zehnten Platz belegt.