Transgender-Schauspielerin Cecilia Gentili stirbt mit 52 Jahren

Sie machte sich als Transgender-Aktivistin einen Namen. Nun ist Cecilia Gentili, die auch in der FX-Serie "Pose" mitspielte, im Alter von nur 52 Jahren gestorben. Das ist einer offiziellen Erklärung auf ihrer Instagram-Seite zu entnehmen. Am Dienstag gaben Trauernde aus ihrem engeren Freundeskreis in einem Post bekannt: "Unsere geliebte Cecilia Gentili ist heute Morgen verstorben, um weiterhin im Geiste über uns zu wachen". Die Öffentlichkeit wurde "um Privatsphäre, Zeit und Raum zum Trauern" gebeten. Details rund um die Todesursache sind derzeit noch nicht bekannt.

Auch Gentilis Kollegen Angelica Ross und Hailie Sahar, die ebenfalls in "Pose" mitspielten, bekundeten ihre Trauer in den Sozialen Medien. "Dein Talent war so hell und du bist eine Inspiration", so Sahar. Schließlich war Gentili auch eine preisgekrönte Autorin und die Gründerin von "Trans Equity Consulting", wie die "New York Daily News" berichtet. Als Gründungsmitglied von "Decrim NY" setzte sie sich "für die Entkriminalisierung, Entmündigung und Entstigmatisierung von Sexarbeitern" ein. Erst 2021 gründete Gentili ein Gesundheitszentrum, das Vorsorge und andere Dienstleistungen für LGBTQ-Gemeinschaften in New York anbietet.