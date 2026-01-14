Wussten Sie das? „Der Bergdoktor"-Star Hans Sigls erste große TV-Rolle liegt 25 Jahre zurück

Seine erste bekannte Fernsehrolle liegt inzwischen fast ein Vierteljahrhundert zurück. Damals stand Hans Sigl noch ganz am Anfang seiner TV-Karriere. Seitdem hat sich der Schauspieler nicht nur äußerlich deutlich verändert, sondern auch einen bemerkenswerten Weg im deutschsprachigen Fernsehen zurückgelegt. Ein Blick auf seine Entwicklung zeigt, wie konsequent und vielseitig dieser Weg verlief.

Hans Sigls TV-Durchbruch als Andreas Blitz in der SOKO Kitzbühel Seine Matura absolvierte der gebürtige Österreicher im vorarlbergischen Feldkirch. Auf ein begonnenes, aber nicht abgeschlossenes Jurastudium folgte ein Lehramtsstudium, das er ebenfalls vorzeitig beendete. Stattdessen entschied sich Sigl endgültig für die Bühne. Am Tiroler Landestheater in Innsbruck ließ er sich zum Schauspieler, Sänger und Tänzer ausbilden – mit Erfolg. Nach dem Abschluss blieb er dem Haus treu und gehörte von 1993 bis 1999 zum festen Ensemble, ehe er nach Bremen wechselte.

Der Schritt vor die Kamera folgte wenig später. 2001 erhielt Hans Sigl seine erste größere TV-Rolle in der Serie „SOKO Kitzbühel“, in der er als Ermittler Andreas Blitz zu sehen war. Schnell wurde er zum Publikumsliebling – und legte damit den Grundstein für eine Fernsehkarriere, die ihn Jahre später zu einer der bekanntesten Serienfiguren des deutschen Fernsehens führen sollte.



Der damals lockige Hans Sigl als SOKO-Ermittler Andreas Blitz im Jahr 2001. (Bildquelle: picture alliance/United Archives)

Als Dr. Martin Gruber wird Hans Sigl 2007 zum Serienstar in „Der Bergdoktor" Bis 2006 blieb Hans Sigl der Krimireihe treu. Nach seinem Ausstieg dauerte es nicht lange, bis sich das nächste große Kapitel seiner Karriere ankündigte: Bereits ein Jahr später begannen die Dreharbeiten zu dem Projekt, das ihn bis heute prägt – Der Bergdoktor.

In der Rolle des Dr. Martin Gruber übernahm Sigl nicht nur die medizinische Verantwortung für seine Patienten in den österreichischen Alpen, sondern wurde auch zum emotionalen Mittelpunkt der Serie. Neben komplizierten Diagnosen und dramatischen Notfällen gehören familiäre Konflikte, persönliche Zweifel und zwischenmenschliche Verstrickungen fest zum Alltag seiner Figur. Eine Mischung, die den „Bergdoktor“ zu einem Dauererfolg machte – und Hans Sigl endgültig zu einem der bekanntesten Seriengesichter im deutschsprachigen Fernsehen.



Hans Sigl bei den Dreharbeiten zur ersten "Bergdoktor"-Staffel im Jahr 2007. (Bildquelle: picture-alliance)

Die ZDF-Reihe entwickelte sich rasch zu einem echten Quotenhit und machte Hans Sigl endgültig zu einem der bekanntesten TV-Gesichter des Landes. Bislang umfasst Der Bergdoktor 18 Staffeln – weitere sind bereits in Arbeit. Von Beginn an steht Sigl als Hauptdarsteller im Zentrum der Serie und prägt deren Erfolg maßgeblich.

Mit der wachsenden Popularität eröffneten sich ihm auch neue Aufgaben abseits der Schauspielerei. 2019 übernahm er gemeinsam mit Andrea 'Kiwi' Kiewel die Moderation des ZDF-Fernsehgarten. Zudem führte er sowohl 2022 als auch 2023 durch die große ARD Silvestershow – ein weiterer Beleg dafür, wie vielseitig sich seine Karriere inzwischen entwickelt hat.



Im Jahr 2015 wurde Hans Sigl in Tirol mit einem Kaiserstern geehrt. Die Auszeichnung wird nur an herausragende Persönlichkeiten der Filmbranche verliehen, die die Region Wilder Kaiser als Filmkulisse geprägt haben. (Bildquelle: picture alliance / dpa | Ursuladüren)

