Last One Laughing: 2. Staffel kommt - wer sind die Teilnehmer?

Comedians dabei zuzuschauen, wie sie nicht lachen dürfen und sich dabei selbst wegzuschmeißen: Diese Konzept funktioniert in "Last One Laughing" wunderbar. Nun wurde eine zweite Staffel bestätigt.

"Der Wahnsinn geht weiter!", schrieb Michael "Bully" Herbig bei Facebook. "Euer großartiges Feedback auf #LastOneLaughing ist einfach überwältigend! Wir wollten Euch mit dieser Show glücklich machen und so wie's aussieht, ist uns das gelungen", so der Gastgeber der Comedy-Show, die bei Amazon Prime Video zu sehen ist.

Doch wer sind in der zweiten Staffel die Comedians, die sich unbedingt ein Lachen verkneifen müssen? Das steht offiziell noch nicht fest, doch die "Bild" nennt Klaas Heufer-Umlauf, Martina Hill und Bastian Pastewka als Teilnehmer. Auch Anke Engelke, die schon in der ersten Staffel mit von der Partie war, soll wieder mitmachen.

Angeblich ist die zweite Staffel von "LOL: Last One Laughing" sogar schon abgedreht. Wann sie bei Amazon Prime zu sehen ist, steht aber noch nicht fest. (Staffel eins hier im Stream bei Amazon schauen)

Das Konzept der Show ist denkbar einfach: Die Comedians verbringen mehrere Stunden zusammen in einem Fernsehstudio. Wer lacht, fliegt raus. Wer am Ende als letzter lacht, dem winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird. "Dieser Druck, lachen zu wollen, es aber nicht zu dürfen, besitzt eine völlig neue Humorqualität. Ich habe dabei gelernt, dass Vorfreude die schönste Freude ist. Zu wissen, dass ich gleich lachen muss, genoss ich fast mehr als das tatsächliche Lachen", erklärt Barbara Schöneberger.