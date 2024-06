"Star Wars"-Serie "The Acolyte": Wann die Disney-Serie spielt und warum sie aus dem Rahmen fällt

Mit "The Acolyte" bringt Disney eine neue 'Star Wars'-Serie, die tief in die Blütezeit des Jedi-Ordens eintaucht und die dunklen Machenschaften der Sith enthüllt.

Endlich wieder Jedi Von den edlen Weltraumrittern gab es im "Star Wars"-Universum zuletzt ja nur noch ein paar verstreute Exemplare. Doch jetzt dreht Disney die Zeit zurück: Die neue Serie "The Acolyte" spielt in der Blütezeit des Jedi-Ordens, etwa 100 Jahre vor den Ereignissen in "Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung", die zum Fall der Jedi und zur Herrschaft des Imperiums führten. Die ersten beiden von insgesamt acht Episoden sind ab 5. Juni bei Disney+ zu sehen. Danach gibt es im Wochentakt eine neue Folge mit hohem Nostalgiefaktor.

In "The Acolyte" wird es "mehr Jedi als in jedem Star-Wars-Content zuvor" zu sehen geben, kündigte Leslye Headland im Vorfeld vollmundig an. Die Schöpferin der Serie, die zuvor maßgeblich an der grandiosen Netflix-Serie "Matrjoschka" mitgearbeitet hat, legt den Fokus dennoch auf die dunkle Seite der Macht und will eine Erklärung dafür liefern, "wie die Sith die Jedi infiltriert haben. Es ist eine von den Sith geführte Geschichte, die es so noch nie gegeben hat".

Nostalgie mit Lichtschwert In der Tat: Die erfrischend altmodische Serie hält, was Headland versprochen hatte. Im Jedi-Tempel auf Coruscant tummeln sich die Jünglinge. Jedi-Ritter und ihre Padawane patrouillieren mit ihren Lichtschwertern durch die Galaxie. Obwohl die Zeiten ziemlich friedlich scheinen, haben sie eine Menge zu tun.

Als dann auch noch Jedi kaltblütig ermordet werden und auch "Matrix"-Star Carrie Anne Moss als Jedi-Meisterin nichts mehr ausrichten kann, muss Jedi-Meister Sol (Lee Jung-jae) seine abtrünnige Padawan Osha (Amandla Stenberg) festnehmen: Sie gilt als Hauptverdächtige in der Mordserie. Doch Sol ist von ihrer Unschuld überzeugt und arbeitet mit Osha zusammen, um die wahren Killer zu finden.



Am Horizon dräut schon das Unheil Die beiden betreten einen Weg, der in die Finsternis führt, und sie erkennen, dass im Hintergrund mächtigere, bösartigere Kräfte am Werk sind, als sie sich die Jedi jemals hätten vorstellen können. Auf dem Höhepunkt ihres Einflusses dräut am Horizont das Unheil – und viel ausrichten können sie nicht: Die dunkle Seite setzt durch die Sith ihre ersten Lockrufe ab. Nicht jeder kann ihnen widerstehen.

Finstere Kräfte erschüttern bereits das Fundament der demokratischen Ordnung, in der die Jedi eine zentrale Rolle als intergalaktische Friedenstruppe spielen, aber auch nicht frei von Abgründen sind: So ambivalent wie in der Serie hat man sie noch nie gesehen. Wer es ehrlich meint, und wer nicht, das ist jedenfalls in den ersten vier Episoden von "The Acolyte" noch nicht klar. Der Begriff übrigens, auf Deutsch: Akolyth, stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Begleiter oder Diener: Irgendwer zieht im Verborgenen die Fäden und hat einen willfährigen Handlanger, um seine Ziele zu erreichen.