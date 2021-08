jerks, Staffel 4 im Stream: Starttermin der Joyn-Serie im August

Das Warten für "jerks."-Fans hat ein Ende: Ende August ist die vierte Staffel der Comedy-Serie mit Christian Ulmen und Fahri Yardim bei Joyn PLUS+ zu sehen. Die erste Folge wird auch kostenlos abrufbar sein.

In der vierten Staffel der mehrfach preisgekrönten Serie "jerks.", in der die beiden Hauptdarsteller Christian Ulmen und Fahri Yardim peinliche Versionen von sich selbst spielen, werden die Abgründe noch tiefer und Christians und Fahris Lügengebilde drohen endgültig einzustürzen. Pheline Roggan trennt sich von Fahri, nachdem sie herausfindet, dass er sich aus der Verantwortung als Familienvater stehlen will: Fahri fälschte einen Vaterschaftstest und machte seinen besten Freund Christian zum Erzeuger seiner Tochter.

Nun beginnt Fahri einen furiosen Kampf um seine Ehe. Er bucht ein Wochenende für sich und Pheline in einem luxuriösen Paartherapie-Hotel. Ein Psychologe soll es richten. Auch bei Christian und dessen Freundin Emily will Fahri sich in einer Therapiestunde entschuldigen. Doch es schauen auch einige Dämonen aus vergangenen Jahren vorbei ...

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Die neue Staffel beginnt mit vertrauten Momenten: Christian wird wieder beim Onanieren erwischt und übersieht stets seine Freundin Emily. Doch es gibt auch Überraschungen, die nicht nur die Protagonisten traumatisieren. Es geht ums Jagen, um Gräber, um Patchwork mit Teenagern - und um einen bitteren Verlust ...

Zu sehen ist das ab dem 26. August bei Streaming-Anbieter Joyn PLUS+. Dort sind wöchentlich zwei neue Folgen der vierten Staffel von "jerks." verfügbar. Die erste Folge der neuen Staffel gibt es zum Reinschnuppern zudem kostenlos auf Joyn. Die ersten drei Staffeln sind ebenfalls kostenlos bei Joyn zu sehen.

Bereits an Weihnachten gab es in Form einer Doppelfolge einen ersten Ausblick auf die vierte Staffel. Nach der Premiere bei Joyn PLUS+ präsentiert ProSieben die vierte Staffel "jerks." im Free-TV. Die Sendetermine bei ProSieben sind noch nicht bekannt.

Christan Ulmen und Fahri Yardim im prisma-Podcast Übrigens: Was Christian Ulmen und Fahri Yardim über die vierte Staffel, Gast-Stars und Grenzen des Humors zu sagen haben, hören Sie im prisma-Podcast "HALLO!". Überall, wo es Podcasts gibt oder hier.