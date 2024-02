"Auf dem Nockherberg 2024": Kritik zur Fastenpredigt im BR

"Auf dem Nockherberg" wird wieder mit einer großen Portion Humor kritisiert. Die aktuelle Politik bietet viele Themen für Kabarettist Maxi Schafroth. Mit scharfer Zunge nimmt er sich die Lage der Bundespolitik in seiner neuen Fastenpredigt vor.

Auf dem Nockherberg 2024 Show • 28.02.2024 • 19:00 Uhr

Ein nervöses Land – in Zeiten von Kriegen, Krisen und Protestwellen: Die traditionsreiche Starkbierprobe "Auf dem Nockherberg 2024" ist eines der großen Fernsehereignisse im BR-Programm. Fast der gesamte Mittwochabend wird dafür freigeräumt. Die Aufmerksamkeit für die Veranstaltung dürfte in angespannten Zeiten besonders groß sein. Im vergangenen Jahr kratzte die BR-Übertragung an der Zwei-Millionen-Marke beim Gesamtpublikum.

Keine leichte Aufgabe Die Marathonsendung, bei der sich Politsatire an den Realitäten im Lande und vor allem an den Eliten des gerne etwas selbstgefälligen, konservativ regierten Freistaats reibt, steht in diesem Jahr vor einem kniffligen Spagat: Wie weit darf der Kabarettist Maximilian Schafroth in seiner scharfzüngig zugespitzten Fastenpredigt gehen? Und wie sehr muss er sich vor dem Risiko fürchten, harmlos oder halbherzig über echte Herausforderungen und Ängste hinwegzuwitzeln? Keine leichte Aufgabe!

Immerhin herrscht große Unruhe im Land der Bauernproteste und Bahnstreiks. Und die vielen Spitzen aus Bayern gegen das gelegentliche Flackerlicht der "Ampel", soll heißen gegen das hilflos wirkende Krisenmanagement der Bundesregierung, reißen nicht ab.

Hausgemachte bayerische Probleme Was Ampel-Spötter wie der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) oder sein Stellvertreter Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gerne mal ausblenden: Die Kritik an den vermeintlich chaotischen Zuständen im politischen Berlin kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch viele hausgemachte bayerische Probleme – und immer wieder enorme Spannungen auch in der eigenen Regierungskoalition – gibt. Die bayerische Breitbeinigkeit verdient ab und an einen (Satire-)Tritt gegen das Schienbein.

Gut möglich, dass Schafroth wieder ernsthaft schallende Watsch'n verteilt. Im Vorjahr handelte er sich mit seinen feinsinnigen Attacken gegen die weißblaue Aufgeblasenheit stehende Ovationen im Saal ein.

Zum bestens eingespielten Schauspiel auf dem "Nockherberg", das gelegentlich Züge eines archaischen Staatstheaters aufweist, gehört aber auch: Selbst die schärfste Kritik kann man durch joviales Mitlachen entkräften. Nach jeder Pointe des Fastenredners schwenken die Kameras im Saal aus, um die Reaktionen der Angegriffenen einzufangen. Wer da nicht herzhaft über sich selbst schmunzelt und sich um gute Feiermine bemüht, hat das stille Derblecken-Reglement nicht verstanden.

Nur nichts anmerken lassen! Außerdem gilt natürlich auch dieses Jahr: Nur wer überhaupt erwähnt und damit in der Regel öffentlich "abgewatscht" wird, darf sich rühmen, im Freistaat Rang und Namen zu haben. Wichtig ist allerdings, Fassung zu bewahren und möglichen Grant im besten Fall mit einem kräftigen Schluck Gerstensaft runterzuspülen. Motto: Nur nichts anmerken lassen!

Sogar der 2023 besonders heftig angegangene Politiker Aiwanger, der mithin so etwas wie Ein-Mann-Oppositionsarbeit auf der Regierungsbank auszutragen scheint, zeigte sich nach der Schafroth-Rede im vergangenen Jahr pflichtschuldig angetan. Mehr noch: Er verwendete für seine Reaktion Begriffe wie "hintersinnig, tiefgründig, visionär" – nachdem ihm unter großem Applaus die Leviten gelesen wurden, wohlgemerkt. So geht das!

Die Reaktionen Im Anschluss an die Fastenpredigt – 2024 zum vierten Mal aus der Feder und dargeboten von Maximilian Schafroth – folgt auch in diesem Jahr das traditionelle Singspiel, bei der Darsteller in die Rollen der Größen und Gerne-Großen aus München und Berlin schlüpfen: Das bunte Bühnenstück entstand unter der bewährten Regie von Stefan Betz und Richard Oehmann. BR-Moderatoren des Abends sind Ursula Heller, Tilmann Schöberl und Sandra Rieß, die natürlich auch unmittelbar im Anschluss erste Reaktionen der Prominenten einfangen.

Im Anschluss geht's ab 22.00 Uhr, ebenfalls im BR-Fernsehen, mit der ausführlichen Nockherberg-Nachberichterstattung weiter. So führen erneut Ursula Heller und Christoph Deumling durch die Live-Gesprächsrunde "Sauber derbleckt". Um 23.00 Uhr greifen Heller und Moderator Werner Schmidbauer die Fäden in der BR-Sendung "Bayern, Bier und Politik" auf, die sich ebenfalls mit dem Nockherberg-Treiben befasst.

Die BR-Verantwortlichen dürften sich im Vorfeld schon auf einen Abend freuen, an dem ihr Programm auch viel bundesweite Beachtung findet. Zuletzt verfolgten deutschlandweit im Schnitt 1,9 Millionen Menschen die Sendung "Auf dem Nockherberg 2023". Darunter befanden sich damals 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer in Bayern, was sich zwischen 19.00 und 22.00 Uhr in einem beachtlichen Marktanteil von 33,7 Prozent im Bundesland niederschlug.

Auf dem Nockherberg 2024 – Mi. 28.02. – BR: 19.00 Uhr