Bachelorette 2022: Ist Sharon noch mit Gewinner Jan zusammen?

Große Liebe oder heiße Luft: Nachdem die letzte Rose verteilt wurde, treibt die Zuschauer vor allem eine Frage um: Was wurde aus der "Bachelorette" und dem Gewinner? Die Antwort gab's im Talk danach.

In diesem Jahr verteilte Sharon Battiste als "Bachelorette" die Rosen. Die Schauspielerin ("Köln 50667") erlebte ein echtes Gefühlschaos, denn sie verknallte sich gleich in zwei Männer. Unter Tränen musste sie einem davon im Finale einen Korb geben. Mit dem anderen hoffte sie auf eine gemeinsame Zukunft.

Die letzte Rose ging an Jan. Damit schloss sich für Sharon und den Floristen ein Kreis. Immerhin war es Jan, der in der Auftaktshow als Allererster aus der Limousine gestiegen war, um sich bei Sharon vorzustellen. "Jan, ich habe mich in dich verliebt. Deshalb möchte ich dich fragen, ob du diese letzte Rose aus tiefem Herzen annehmen möchtest und Lust hast auf eine gemeinsame Zukunft", sagte Sharon ihrem Auserwählten. Keine Frage: Sharon hat es voll erwischt – trotz ihrer ebenfalls starken Gefühle für den zweitplatzierten Lukas. Eine ausführliche Zusammenfassung der letzten Folge lesen Sie hier.

Doch nach den romantischen Dates in Thailand wartete auf Sharon und Jan der Alltag in Deutschland. Räumliche Trennung, berufliche Verpflichtungen und die kleinen und großen Hürden des Alltags haben schon so manches junges Glück zerstört. Wie es den beiden nach den Dreharbeiten ergangen ist, erzählen sie beim "Großen Wiedersehen". Der Talk danach wird diesmal nicht von Frauke Ludowig, sondern von Sophia Thomalla moderiert.

Kurz vor dem Ende der Sendung stellt Sophia Thomalla die alles entscheidende Frage. "Seid ihr noch ein Paar?" Die einstimmige Antwort: Ja! Sie sei sehr glücklich, versichert Sharon, die zugibt, vor dem Alltag Angst gehabt zu haben. Besonders weit sind die beiden in ihrer Beziehung allerdings offenbar noch nicht. Einen Streit gab es noch nicht, "Ich liebe dich" hat auch noch keiner von beiden gesagt. Ein Homevideo zeigt die beiden in ihrem Alltag. Die beiden führen derzeit eine Fernbeziehung und sehen sich an den Wochenenden. "Kriegen wir schon hin", sagt Jan. Man wird sehen ...

Zuschauer finden: Sharon hat den Falschen gewählt Für viele Zuschauer hat Sharon indes die falsche Entscheidung getroffen. Unter einem Instagram-Post vom offiziellen "Bachelor"/"Bachelorette"-Account kommentieren zahlreiche User die letzte Rosenvergabe. Der Tenor: Lukas hätte viel besser zu Sharon gepasst. "Seltsamste Entscheidung aller Zeiten. Die Chemie mit Lukas war einzigartig für eigentlich alle Staffeln", so ein Kommentar. "Nach diesem Finale fühle ich mich wie nach einer Trennung", meint eine andere Zuschauerin. Doch es gibt auch "Bachelorette"-Fans, die das Positive sehen. "Lukas, der nun wohl begehrteste Junggeselle Deutschlands", heißt es in einem Kommentar.

So mancher Fan spekuliert sogar darauf, dass sich Sharon nochmal umentscheidet. Es wäre nicht das erste Mal. "Bachelor" Niko Griesert kam nach dem Finale mit der Zweitplatzierten Michèle de Roos zusammen. Jessica Paszka hat mittlerweile sogar mit dem Zweitplatzierten aus ihrer Staffel eine Familie gegründet. Zwischen ihr und Ehemann Johannes Haller funkte es allerdings erst einige Jahre nach dem Finale nachhaltig.

In den vergangenen Jahren fiel die Antwort auf die Frage, ob "Bachelorette" und Gewinner noch zusammen sind, unterschiedlich aus. Maxime Herbord und Raphael Fasching wollten es nach den Dreharbeiten 2021 langsam angehen lassen und sich in Ruhe näher kennenlernen. Die große Liebe wurde daraus nicht. Melissa Damilia und ihr Gewinner Leander Sacher hingegen führten nach der Sendung 2020 in der Tat eine längere Beziehung, die mittlerweile allerdings in die Brüche gegangen ist. Bei "Bachelor" Dominik Stuckmann und Anna Rossow gab es in diesem Frühjahr auf die Frage, ob sie zusammen seien, ebenfalls ein klares Ja. Bei Instagram präsentieren sie sich als glückliches Paar.