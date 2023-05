"Bachelorette" 2023: Release steht fest: Dann wird die neue Staffel der RTL-Dating-Serie ausgestrahlt

Die Sendung

Das Ziel der Sendung ist nicht unüblich für eine Datingshow. Eine Junggesellin soll im Laufe der Zeit die große Liebe finden. Sie verbringt die Zeit mit insgesamt 20 Männern, die sie in Gruppen- und Einzeldates immer besser kennenlernt. Bis sich das Traumpaar gefunden hat, scheiden in der 'Nacht der Rosen' immer mehr Kandidaten aus. Dazu überreicht die Bachelorette ihren Favoriten eine symbolträchtige Rose; wer hingegen keine Rose erhält, fliegt raus und hat seine Chance vertan. Der übrig gebliebene Mann und die Bachelorette werden am Ende der Show klassischerweise ein Paar.