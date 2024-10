"Bares für Rares": Die unglaublichen Gegenstände der Promis

Mit ihrem Ehemann Alexander-Klaus Stecher kam Judith Williams im November 2019 zu „Bares für Rares XXL“. Und das Paar präsentierte einen Klorollenhalter, der bis 1925 im Besitz von Alexandra von Dänemark war und im Schloss Sandringham House hing. Nach dem Tod der Ehefrau des englischen Königs Edward VII. erbte ein Butler den praktischen Einrichtungsgegenstand. Dieser hatte ein witziges Gimmick zu bieten: Immer dann, wenn ein Blatt Klopapier abgerissen wurde, spielte er eine Melodie. Der Sachverständige von „Bares für Rares“ setzte den Wert des Klorollenhalters mit 150 Euro trotzdem recht niedrig an. Dennoch erhielten Williams und ihr Mann 800 Euro dafür.

Einzigartige Skulptur von Felix Neureuther

In die XXL-Ausgabe von „Bares für Rares“ vom Juli 2020 kam der ehemalige Skirennfahrer Felix Neureuther mit einer kleinen Skulptur aus weißem Marmor. Es handelte sich um den Entwurf eines Preises, den die Medaillengewinner eines Skirennens gewinnen sollten. Was Horst Lichter als „Ei auf zwei Beinen“ identifizierte, sollte allerdings einen Abfahrer in der Hocke darstellen. Weil die Skulptur doch nicht als Auszeichnung genutzt wurde, handelte es sich um ein Unikat. Dafür wollte Neureuther 300 bis 400 Euro – und bekam 2.250 Euro. Das Geld verwendete er, um Kinder mit Sportkleidung auszustatten.