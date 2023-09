Bauer sucht Frau 2023: Die Infos zur neuen Staffel der RTL-Kuppelshow

Schon bald ist es wieder soweit: 12 Bauern und 3 Bäuerinnen suchen in der RTL -Show ihre große Liebe, die auch auf dem Hof mit anpacken kann. Wir verraten, ab wann die neue Staffel im TV ausgestrahlt wird.

Bewerbungen

Schon über drei Monate ist es her, dass sich die insgesamt 15 Kandidatinnen und Kandidaten der Dating-Show bei RTL vorgestellt haben. Mittlerweile dürften also längst genug Bewerbungen bei den Teilnehmern angekommen sein. Fans fragen sich also zurecht: Wann wird die Ausstrahlung der 19. Staffel beginnen?