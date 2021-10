Das große Backen 2021: Kandidaten und Sendetermine der 9. Staffel

Zehn Hobbybäcker stellen sich in einer neuen Staffel von "Das große Backen" dem harten Urteil der Jury. Diesmal stehen die Folgen unter dem Motto Weltreise.

Das sind die Kandidaten

Daniel ist mit seinen 19 Jahren der jüngste Hobbybäcker in der Geschichte der Show. Als "Das große Backen" 2013 startete, war der Dresdner erst elf Jahre alt. Nun durfte er sich endlich bewerben. "Ich kann jetzt endlich das machen, worauf ich mich so lange vorbereitet habe. Da will ich auch abliefern."