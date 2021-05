Das große Backen - die Profis 2021: Kandidaten, Sendetermine, Jury

Zu Beginn des Jahres waren die Promis dran, nun schickt SAT.1 wieder Profis in die TV-Backstube. Im Mai startet die dritte Staffel von "Das große Backen – Die Profis".

Anders als bei "Das große Backen" und "Das große Promi-Backen" sind nur Kandidaten am Start, die mit der Konditorei oder Pâtisserie ihr Geld verdienen. Ein weiterer Unterschied: Sie treten in Zweierteams statt alleine an. Die Teams wetteifern um den goldenen Cupcake sowie 10.000 Euro Preisgeld. Dieses Mal wird es sogar zu einem Drei-Nationen-Wettstreit, denn neben Deutschland und Österreich ist erstmals auch Italien mit einem Duo aus Südtirol vertreten.