"Der Bergdoktor": Kritik zu den neuen Folgen mit Hans Sigl

Zum Start des neuen Jahres gibt es neue Folgen vom "Bergdoktor". Nach den Turbulenzen kehrt langsam etwas mehr Harmonie in das Privatleben von Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) ein. Auch das Verhältnis zu seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht) bessert sich. Dafür wird es beruflich nervenaufreibend.

Die Kulisse rund um den Wilden Kaiser bleibt in der 17. Staffel der beliebten Heimatserie grün. Schon im Vorjahr verzichteten die Macher auf das traditionelle Winterspecial zum Staffelauftakt; auch 2024 bekommen Fans den weiß beschneiten Gruberhof nicht zu Gesicht.

Natürlich hat Dr. Martin Gruber auch ohne Rettungsdramen auf der Skipiste alle Hände voll zu tun. Der Bergdoktor, der seit 16 Jahren von dem Österreicher Hans Sigl verkörpert wird, kuriert ab Januar wieder wöchentlich (immer donnerstags, 20.15 Uhr, im ZDF) Patienten in der Umgebung von Elmau.

Den Anfang macht Anton Grainer (Peter Kremer), ein Eigenbrötler, der in der ersten von insgesamt acht neuen Folgen ("Der Blick nach vorne") die Nerven von Dr. Gruber strapaziert. Nach einer Routineuntersuchung bei dem übellaunigen Schneckenzüchter kommt der Arzt an einer Unfallstelle vorbei. Bei der Verletzten handelt es sich um die alleinerziehende Mutter Branka Neumann (Oona Devi Liebich), die als Haushaltshilfe bei Anton Grainer arbeitet und sich nach einem Streit mit ihm – wutentbrannt – auf den Heimweg gemacht hat. Nun ist Branka gestürzt, ihr Knöchel verletzt – und Brankas Tochter Emmi (Lotta Herzog) ohne Betreuung. Für Martin ist die Lage klar: Anton Grainer soll sich um das Mädchen kümmern. Der jedoch zeigt sich wenig angetan von der Idee des Arztes.

Seit dem Start im Februar 2008 erzielt "Der Bergdoktor" in Deutschland regelmäßig fantastische Einschaltquoten zwischen sechs und acht Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern pro Folge. Die Marktanteile konnten sich mit Werten zwischen 15 und 20 Prozent ebenfalls sehen lassen. Auch beim jungen Publikum kommt Dr. Martin Gruber gut an: Der Marktanteil der 16. Staffel lag bei den 14- bis 49-Jährigen bei knapp 22 Prozent. Bleibt abzuwarten, ob auch die 17. Staffel an diesen Erfolg anknüpfen wird.