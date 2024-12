"Die Bergretter": Vom Höhenflug zur unerwartenden Bruchlandung

Auf die Rekordmeldung folgt nun aber Katerstimmung: Der Staffelabschluss von "Die Bergretter" verlief nämlich ziemlich enttäuschend für den Mainzer Sender. Nur 4,26 Millionen Fans interessierten sich am Donnerstagabend für die finale Episode. Zahlen von "diebergretter.info" zufolge bedeutet das die schwächste Quote seit neun Jahren. Damals verfolgten die Folge "Auf der Kippe" gerade einmal 4,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen.

Trotz Quotentief: "Die Bergretter" kehren in neuer Staffel zurück

Auch wenn man die Quoten der kompletten 16. Staffel heranzieht, blieben "Die Bergretter" hinter den Zahlen der vergangenen Staffel zurück. Auf im Schnitt 5,18 Millionen TV-Fans im vergangenen Jahr folgten bei Staffel 16 "nur" 4,83 Millionen. Ein gravierender Unterschied schlägt sich allerdings nicht in den Zahlen nieder. Erstmals waren schon zum TV-Start der neuen Staffel alle Folgen in der Mediathek abrufbar. Diese Abrufzahlen gehen nicht in die Berechnung der Quote ein. So oder so: Eine weitere Staffel von "Die Bergretter" ist bereits beschlossene Sache.