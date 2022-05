Die Höhle der Löwen 2022: Georg Kofler verlässt im Streit das Studio

Dass sie mit ihrem Produkt so viel Stunk im Löwenrudel auslösen würden, damit hätten Claudia Eckert (49) und ihre Tochter Leslie (17) wohl nicht gerechnet. Die beiden präsentieren in der VOX-Sendung ihr Produkt "VapoWesp". Damit sollen Wespen auf natürliche Weise ferngehalten werden. Das Abbrennen von Kaffeepulver soll hefen, aber: "Wir haben nie das passende Gefäß gefunden. Das verbrannte Kaffeepulver wird sehr heiß und hat alle unsere Gefäße durchgeschmort oder zersprengt. Außerdem hatten wir nie die Möglichkeit, den aufsteigenden Rauch zu regulieren", erklärt Leslie das Problem.

Das Mutter-Tochter-Gespann hat sich hierfür eine Lösung überlegt. "Eine Räucherbox aus Bambus mit einem innenliegenden Gefäß aus Edelstahl, in der Kaffeepulver ganz sicher verglimmen kann und man sich nicht die Hände verbrennt", erklärt Claudia. Mit Hilfe eines Drehschiebers soll der aufsteigende Rauch einfach reguliert werden können. Um den unangenehmen Geruch des verbrannten Kaffeepulvers zu verhindern, kann zusätzlich das VapoPulver, das es in drei verschiedenen Sorten gibt, hinzugefügt werden.

Georg Kofler ist sofort begeistert von dem Produkt und von dem Gründer-Duo aus Stuttgart. "Das ist schwäbischer Erfindergeist vom Feinsten. Das ist so überzeugend, ihr beide seid so überzeugend", sagt der Unternehmer und will mit den beiden sofort einen Deal zu den gewünschten Konditionen (75.000 Euro für 35 Prozent) machen. Doch da hat er die Rechnung ohne die anderen Löwen gemacht, denn auch die sind an "VapoWesp" interessiert und unterbreiten den beiden Gründerinnen ihrerseits Angebote.