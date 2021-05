"Die Tricks der Lebensmittelindustrie": Suppen und Saucen aus der Dose

Was ist wirklich drin in der Dosensuppe, in der Grillfleisch-Sauce oder im in der Werbung vollmundig angepriesenen, angeblich authentisch norditalienischen Nudel-Pesto? Alles sieht heute hochwertig, leicht und unheimlich gesund aus. Aber was steckt wirklich in den Lebensmitteln? – Wer ganz genau hinsieht und nachforscht, erlebt oft unangenehme Überraschungen. Der Produktentwickler Sebastian Lege deckt in der neuen Ausgabe der ZDF-Dokureihe "ZDFzeit: Die Tricks der Lebensmittelindustrie" neue Täuschungsversuch an ahnungslosen Verbrauchern auf.