"Die Verräter – Vertraue Niemandem!": Kritik und Infos zur dritten Staffel der RTL-Show

In der dritten Staffel von "Die Verräter" treten 16 Prominente in einem Schloss gegeneinander an. Während einige als "Verräter" intrigieren, versuchen die "Loyalen" sie zu entlarven und den Silberschatz zu gewinnen. Mit dabei sind u.a. Sonja Zietlow, Motsi Mabuse und Wayne Carpendale.