ESC 2021: Sendetermine und Teilnehmer im Halbfinale und Finale

In Rotterdam findet 2021 der "Eurovision Song Contest" statt. In der Ahoy-Arena sind trotz Corona-Pandemie sogar Live-Zuschauer erlaubt. Die "Big Five" und das Gastgeberland sind automatisch für das Finale qualifiziert, nach dem ersten Halbfinale stehen zehn weitere Finalisten fest.

Das Finale findet am Samstag, 22. Mai, statt. Das Erste und ONE übertragen ab 21.00 Uhr live. Schon ab 20.15 Uhr moderiert Barbara Schöneberger den "Countdown für Rotterdam". Die Halbfinals sind bzw. waren am Dienstag, 18. Mai und Donnerstag, 20. Mai um jeweils 21.00 Uhr bei ONE zu sehen. Zudem bietet die ARD-Mediathek für Halbfinale und Finale einen Live-Stream.